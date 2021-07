Inter, Vidal può andar via. Il cileno piace in America, manca l'offerta concreta

Secondo il Mundo Deportivo, l’Inter ha messo sul mercato il centrocampista Arturo Vidal e, per ora, ancora non ha ricevuto alcuna offerta. Il cileno è in attesa di conoscere il suo futuro che ancora non è definito. Sulle sue tracce ci sono quattro club che hanno manifestato solo un primo interesse e sono Flamengo, MLS, Boca Juniors e Club America.