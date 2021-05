Inter, Zhang detta la linea sul mercato: il prossimo dovrà terminare in attivo

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la linea guida che ieri Steven Zhang ha comunicato ai dirigenti per la prossima sessione di mercato è quella che dovrà essere chiusa col bilancio in attivo. Dunque delle cessioni saranno necessarie e secondo la rosea i nomi più in vista in tal senso sono quelli di Brozovic, in scadenza nel 2022, ma anche quelli di De Vrij e Milan Skriniar.