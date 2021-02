Inzaghi carica Luis Alberto: "Rientrato a tempo di record, con l'Inter farà una gran prestazione"

Dopo l'infortunio Luis Alberto è rientrato rapidamente in campo, ma l'ultima partita contro il Cagliari non è stata una delle migliori della sua stagione. Ne ha parlato Simone Inzaghi alla vigilia dell'Inter in conferenza stampa: "Dopo un'operazione come la sua, servono almeno 3-4 settimane di stop. Lui è rientrato a tempo di record e bisogna solo ringraziarlo per la disponibilità che ci dà. Con l'Atalanta ha fatto molto bene, meno con il Cagliari domenica scorsa. In settimana l'ho visto sorridente e tranquillo, secondo me domani farà una grande prestazione".

