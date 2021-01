Inzaghi: "In Coppa Italia meglio noi dell'Atalanta, siamo stati eliminati per errori individuali"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato con l'Atalanta, mister Simone Inzaghi ha parlato così della nuova sfida coi nerazzurri dopo la sconfitta in Coppa Italia di mercoledì: "In Coppa abbiamo giocato meglio noi per larghi tratti del match, ma contro un avversario così di spessore non puoi commettere quegli errori individuali che alla fine hanno compromesso una qualificazione che volevamo a tutti i costi. Dovremo interpretare la gara di domani proprio come quella di mercoledì, senza commettere però errori".