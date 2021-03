Italia U21, Nicolato: "Nervosismo non giustificabile ma qualche cartellino troppo severo"

Il commissario tecnico dell'Italia Under 21, Paolo Nicolato, ha parlato a Radio Rai, all'interno della trasmissione Radio Anch'io Sport in vista dell'ultima giornata della fare a girone dell'Europeo di categoria, con gli azzurrini che hanno ricevuto quattro cartellini rossi nelle prime due partite: "Abbiamo avuto un paio di espulsioni che non sono giustificabili, in particolare quella di Rovella. Queste cose non devono far parte del nostro essere. Il metro è stato anche un po' pesante, le ammonizioni sono state date un po' troppo in fretta. La situazione è un po' complicata".

Pensa che qualche espulsione sia stata troppo severa?

"Rimango sui fatti e dico che a mio avviso i nostri contatti non siano stati così violenti. Una mano così pesante non credo che aiuti il calcio. Ho visto cose esagerate che in un mini torneo come questo pesano tanto".

Cosa si inventerà con la Slovenia?

"Vedremo domani. Ci sono rimasti 15 giocatori di movimenti e non abbiamo grandi soluzione. Ci dispiace, abbiamo avuto momenti di nervosismo che non sono da giustificare".

Può essere la serata di Cutrone?

"Lo spero, se lo merita. Sono un paio di anni che gioca molto poco e questo non lo aiuta. Ha sempre dimostrato che ha grande voglia di fare, spero proprio che possa essere la sua partita".