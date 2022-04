Italiano sulla crescita di Sottil: "Ha qualità importanti, prima o poi esploderà in modo definitivo"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Salernitana, Vincenzo Italiano ha parlato anche della crescita progressiva di Riccardo Sottil: "È una crescita che dipende anche dal collettivo, dalle palle fornite agli attaccanti. Lui lavora bene, spesso parte dall'inizio e fa grandi partite, altre te le risolve a partita in corso come a Cagliari. Non è facile essere sempre al 100%, Ricky ha caratteristiche importanti e prima o poi esploderà in maniera definitiva", le dichiarazioni del tecnico della Fiorentina sul suo giovane esterno offensivo.