Jovic fuori dal progetto Milan, sull'attaccante si muove il Monaco con un sondaggio

Tra i giocatori in esubero nella rosa del Milan troviamo Luka Jovic (27 anni). L'attaccante serbo è in cerca di una nuova sistemazione già nel mercato di gennaio dopo aver messo insieme appena 78 minuti in questa prima parte di stagione e senza scendere in campo ormai dal mese di settembre con i rossoneri. Secondo quanto riferito da Sky Sport, sulle tracce dell'attaccante rossonero classe 1997 ci sarebbe stato un sondaggio da parte del Monaco, in Francia.

La stagione di Jovic al Milan lo ha visto in pratica fino ad oggi sempre assente dal campo. L'esordio da titolare contro il Torino il 17 agosto, solo 4 minuti poi la settimana dopo nella sconfitta di Parma e altri 14 con il Lecce a fine settembre, ultima apparizione di Jovic in rossonero. Da allora solo panchine e tribune, per un giocatore che percepisce comunque 3 milioni di euro netti l'anno dal Diavolo, fino al 30 giugno prossimo.

Ieri sera intanto il Milan ha vinto 2-1 a Como. E al termine del match il tecnico rossonero Sergio Conceicao ha così parlato in conferenza stampa: "Siamo riusciti a vincere una partita difficile contro una bella squadra, mi sono piaciuti molto. Davvero complimenti a Fabregas. Noi dovevamo fare molto di più. Dobbiamo crescere. Non abbiamo tempo per andare sul campo. Okay, possiamo parlare coi video, con la lavagna, ma ci manca il campo, l'allenamento, avere una settimana pulita per lavorare. Non è una scusa eh, perché anche in queste condizioni dobbiamo fare molto meglio. Dobbiamo essere più compatti e aggressivi: è questa la base".