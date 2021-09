Juric aspetta la Lazio: "Squadra di valore assoluto. Sono curioso di vedere il mio Torino"

vedi letture

"Come arrivano le due squadre a questo appuntamento? Ho visto bene la Lazio contro il Cagliari, pur con il pareggio ha fatto un'ottima gara. Noi l'abbiamo preparata come al solito". Parla così il tecnico granata, Ivan Juric, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la Lazio: "Come procede la costruzione del Toro? Sono curioso, sto conoscendo ancora la squadra. Il valore della Lazio è assoluto, noi cercheremo di fare una partita importante".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Juric.