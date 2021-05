Juric deciderà il futuro entro metà settimana: il bivio è tra permanenza e Torino

Ivan Juric ha sciolto le riserve. Hellas Verona o Torino. Le ultime che arrivano da Verona dicono che il tecnico ha deciso di ascoltare di fatto solo la corte granata, chiudendo le ipotesi Fiorentina e Cagliari. I viola sono adesso in trattativa con Paulo Fonseca, considerato che Gennaro Gattuso è ora il nome favorito per il dopo Simone Inzaghi alla Lazio. I sardi devono incontrare di nuovo Leonardo Semplici per valutare quello che sarà il futuro del tecnico toscano. Juric sarebbe stato il primo nome per Giulini ma al momento il croato ha deciso che sceglierà solo tra Torino e Verona. Ed entro tre giorni dovrebbe dare la sua ultima risposta.