Juric e il Verona, le parti sono più vicine: il matrimonio con l'Hellas può andare avanti

vedi letture

Il Corriere di Verona fa il punto sul futuro della panchina dell'Hellas e scrive che i nodi si stanno sciogliendo per la permanenza con gli scaligeri di Ivan Juric. Le parti sono sempre più vicine: lo stesso tecnico ha parlato prima e dopo l'Inter con termini che lasciano presupporre che il matrimonio andrà avanti senza grandi dubbi. Juric è nel pieno del progetto Verona insieme al ds D'Amico, il presidente Setti vuole proseguire su questo percorso e sono pronte discussioni per quanto riguarda crescita e investimenti. Anche se, ovviamente, come ha specificato di recente lo stesso Setti, "viviamo di plusvalenze per creare squadre per la Serie A, siamo un piccolo club e viviamo di quello che riusciamo a costruire".