Juric su Sturaro: "C'è da aspettare un po' ma può diventare importante per l'Hellas"

vedi letture

A due giorni dalla sfida contro la Roma, l'allenatore dell'Hellas Verona Ivan Juric ha parlato anche di Stefano Sturaro, centrocampista attualmente ai box per infortunio ma che dovrebbe presto essere a disposizione. Sturaro è arrivato dal Genoa in questa finestra di calciomercato con la formula del prestito con diritto di riscatto: "Eravamo in emergenza in mezzo e il giocatore pronto subito non siamo riusciti a prenderlo. Abbiamo preferito un giocatore che potesse diventare davvero importante, anche se c'è da aspettare un po'. Per questa partita non ci sarà, per la prossima vediamo".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Ivan Juric