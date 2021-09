Juve, Allegri: "Sbagliato troppo col Napoli, ma il centrocampo ha fatto anche troppo bene"

Esordio stagionale in Champions League per la Juventus, attesa domani dalla trasferta in Svezia contro il Malmoe. In conferenza stampa, ecco Massimiliano Allegri presentare la gara ripartendo dalla situazione della squadra reduce da 1 punto in tre gare di campionato: "In questo momento in campionato non siamo andati bene nonostante la squadra a tratti si sia ben comportata. Gli errori individuali in campionato sono capitati ma noi dobbiamo pensare a domani e poi sabato penseremo al campionato. Domani dovremo concedere poche palle inattive e giocare bene. Dobbiamo affrontare le partite con serenità perché comunque, anche con punti in più in campionato avresti visto le cose in modo diverse ma le prestazioni sarebbero state le stesse. Sabato abbiamo sbagliato troppo, anche nei passaggi. Sabato abbiamo giocato con un centrocampo che tra di loro forse non si conoscevano neanche. Hanno fatto anche troppo bene. L'importante è creare i presupposti per vincere".

