Juve-Atletico, grandi manovre. Simeone propone Correa e Saul per Dybala e Bentancur

In casa Juve il futuro di Paulo Dybala continua a far discutere. L’arrivo di Allegri e la separazione da Fabio Paratici rappresentano due novità che, oltre a far ripartire il dialogo con il club, potrebbero favorire una soluzione positiva. Ma la Juventus non chiude comunque la porta a chi bussa per Dybala. In questo senso una linea di contatto esiste proprio con l’Atletico Madrid, che come contropartita metterebbe sul piatto Angel Correa. Contatti in essere anche per Rodrigo Bentancur, che piace tantissimo a Diego Simeone. L’ipotesi di cui si parla è uno scambio con Saul, che però ha un ingaggio pesante, rivela Tuttosport.