Juve, Bonucci: "Nel 2016 fui a un passo dal Man City e Guardiola ci ha riprovato l'anno scorso"

"Sognavo di essere allenato da Guardiola e nel 2016 ci sono stato molto vicino. Eravamo ai dettagli con il Manchester City, poi la Juventus decise di non vendermi". Il retroscena di mercato arriva direttamente dalla voce di Leonardo Bonucci, intervenuto a The Athletic dopo il successo della Juve sul Chelsea: "Anche quando sono passato al Milan sarei potuto andare al City, ma avevo già dato la mia parola ai rossoneri. Lo scorso anno ho parlato di nuovo con Pep, mi voleva ancora. Ma io gli ho risposto che la Juventus è casa mia e che sono felice qui. Volevo recuperare il terreno perso andando al Milan per una stagione. Diventare di nuovo un simbolo della Juventus è la cosa più emozionante che mi possa capitare".