Juve, caccia al dopo Chiellini: salgono le quotazioni di Gabriel. Koulibaly sogno proibito

Salutato Giorgio Chiellini, in casa Juventus è caccia al successore del capitano in difesa. Secondo gazzetta.it, salgono le quotazioni di Gabriel, centrale brasiliano dell'Arsenal: non è a buon mercato, ma con i Gunners si potrebbe parlare anche di Arthur. In Italia, non particolarmente economico anche Kalidou Koulibaly, che il portale online della rosea definisce sogno probito alla Continassa ed è da tempo nel mirino del Barcellona.