Juve, chiusa con una transazione la causa di Dybala con l’ex procuratore Triulzi

vedi letture

Paulo Dybala ha risolto il problema dei suoi diritti d’immagine. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it la causa con l'ex agente Triulzi e la Star Image di Malta si è chiusa con una transazione. I termini dell’accordo non sono stati resi noti: secondo quanto riferisce il Global Arbitration Review, Star Image aveva chiesto l’arbitrato nel 2019 lamentando danni per la risoluzione del contratto per i diritti di immagine per circa 35 milioni di euro, dopo che Dybala aveva deciso nel 2017 di separarsi da Triulzi, strappando così anche il contratto decennale firmato l’anno prima che regolava l’uso del suo nome, della sua immagine e della sua firma.