Juve, col Porto banco di prova per Chiesa: senza Cuadrado più responsabilità per l'ex viola

Servirà anche il miglior Federico Chiesa alla Juventus che domani sera tornerà in campo in Champions League contro il Porto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'ex viola è chiamato a una prova di livello anche per la pesante assenza di Cuadrado sulla corsia di destra, con la Juve che ha investito in maniera importante su di lui e adesso ha bisogno della sua fantasia, dei suoi dribbling e dei suoi gol per tracciare la strada verso i quarti di finale.