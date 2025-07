TMW Juve, David arriverà domani. Altri due giorni di vacanza per Conceicao: il punto

Primo giorno di ritiro per la Juventus, che inizia oggi ufficialmente la stagione dopo aver disputato il Mondiale per Club a fine giugno. Il gruppo sta arrivando alla spicciolata alla Continassa, pronto a iniziare gli allenamenti agli ordini di Igor Tudor ma due giocatori non saranno presenti oggi. Jonathan David e Francisco Conceicao raggiungeranno infatti il resto della squadra nelle prossime ore, con il primo che arriverà nella giornata di domani, mentre il secondo, acquistato a titolo definitivo dalla Juventus nei giorni scorsi per 30,4 milioni di euro più 1,6 di oneri accessori, godrà di altri due giorni di vacanza per poi rientrare e iniziare la sua stagione.

Il comunicato ufficiale del ritorno di Conceicao alla Juventus.

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Porto FC per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francisco Fernandes da Conceição a fronte di un corrispettivo di € 30,4 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 1,6 milioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2030”.

Preso Conceicao, resta da capire cosa accadrà con Jadon Sancho: la Juventus ha raggiunto un’intesa economica con il Manchester United per l'esterno inglese: 17,3 milioni di euro l’offerta, con contratto quadriennale da 6 milioni a stagione. Il giocatore è pronto a tagliarsi l’ingaggio, restano alcuni dettagli da sistemare ma soprattutto la trattativa è ora in fase di riflessione e Damien Comolli tiene aperte anche altre piste.