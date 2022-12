Juve, Del Piero aspetta la chiamata del club: Alex torna solo con un ruolo operativo

"La Juventus è una parte della mia vita, e nemmeno piccola". Con queste parole, nella giornata di ieri, Alessandro Del Piero è intervenuto sulle voci che lo vorrebbero prossimo al ritorno in bianconero, questa volta da dirigente. Oltre alle parole, scrive La Gazzetta dello Sport, c'è una situazione tutta da decifrare: l'ex capitano non avrebbe intenzione di candidarsi, anche perché soddisfatto dalla vista che sta facendo in questo momento.

Se la chiamata arriverà, Del Piero è ovviamente pronto a prenderla in considerazione, anche di più. A condizioni chiare, però: Pinturicchio non vuole essere la bandiera da sventolare nel momento di difficoltà, senza un reale progetto tecnico dietro il ritorno. Considerati anche i termini - delicati - dell'avvio e l'oggettiva posizione di forza che ADP avrebbe nei confronti del club in questo momento, prenderebbe sul serio l'ipotesi soltanto con la garanzia di avere un ruolo attivo e operativo. La chiamata, per ora, non è comunque ancora arrivata.