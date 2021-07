Juve, due senatori rinnovano: Chiellini dopo Euro 2020, per Cuadrado c'è solo da depositare

Due senatori pronti al rinnovo con la Juventus. Tuttosport ricorda come per Giorgio Chiellini, da ieri formalmente disoccupato, non vi sia più alcun dubbio: il sì sul nuovo contratto con la Vecchia Signora arriverà alla fine di Euro 2020, tutti convinti da questa scelta. A rinnovare sarà poi anche Juan Cuadrado: in questo caso l’accordo del colombiano scade nel 2022, ma il nuovo contratto è solo da depositare.