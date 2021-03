Juve eliminata dalla Champions, A Bola salva CR7: 6 in pagella grazie all'assist

"Una delle sconfitte più dolci della storia del club". Così scrive A Bola in merito all'impresa centrata dal Porto, che passa ai quarti di Champions League eliminando la Juventus di Andrea Pirlo e Cristiano Ronaldo. "Doppietta di Sergio Oliveira, un gigante chiamato Pepe e più di un'ora in inferiorità numerica per l'espulsione di Taremi". Nelle pagelle del quotidiano, i migliori tra i bianconeri sono Chiesa e Cuadrado, premiati rispettivamente con un 8 e un 7. Voto 6 invece per CR7: "assist per il primo gol di ChIesa, in uno dei pochi momenti in cui è riuscito a ritagliarsi uno spazio".