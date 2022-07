Juve, Gatti: "Qui si può solo migliorare, imparo ogni giorno. Bonucci campione e grande uomo"

Il difensore della Juventus, Federico Gatti, ha parlato a JTV, per la prima volta dal suo arrivo in bianconero: “Questa è un'esperienza enorme, sin dal primo giorno che sono qua. Imparo quotidianamente qualcosa di nuovo, è fondamentale per la mia crescita. Adesso avremo le prime partite, non vedevo l’ora anche perché affrontiamo squadre molto forti”.

Sulle prime settimane alla Juve: “Totalmente differente rispetto al passato, sono arrivato in uno dei top club a livello europeo, non ti fanno mancare nulla. Con l’umiltà e la voglia qua si è destinati solamente a migliorare. Mi hanno colpito tantissime cose a cui non ero abituato, a partire dall’organizzazione di staff e società, il ritmo in allenamento ma soprattutto i miei compagni che sono dei campioni e si sono posti nei miei confronti con umiltà impressionante”.

Sulla sua vita cambiata: “La mia vita è stata stravolta. Però c’è ancora tanto da scrivere e voglio ancora stravolgerla. La gavetta che ho fatto è stata la mia forza e lo è tutt’oggi perché mi dà cattiveria e voglia di non mollare mai. Mi fa strano tornare a Torino, la mia famiglia abita a 500 metri dallo Stadium. È un’emozione incredibile”.

Su cosa gli hanno detto Allegri e Bonucci: “Da Leo cerco di imparare giorno dopo giorno perché è un campione e un grandissimo uomo. Mi insegnano piccoli particolari che in passato nessuno mi hai mai insegnato”.

Sulla capacità da avere nei primi mesi di Juve: “La voglia di migliorarmi e se ci sarà l’occasione di farmi trovare pronto. Devo essere sempre concentrato e ogni allenamento deve essere come una finale per me”.

Sulla campagna acquisti: “Ora parlerà il campo, dobbiamo creare un grande gruppo perché è quello che porta ai risultati. E poi arrivare più in alto possibile”.