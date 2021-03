Juve, il riscatto di McKennie è un affare? Per il Cies vale almeno 50 milioni

Da un minimo di 23 milioni di euro a un massimo di 29,5. La Juventus ha riscattato oggi Weston McKennie: ai 4,5 milioni previsti per il prestito se ne aggiungono 18,5 (pagabili in tre esercizi) per la conferma a titolo definitivo. Più 6,5 di eventuali bonus, tutti chiaramente da conquistare. Una scelta inevitabile, dati i numeri dell’americano in questa stagione. Ma la Vecchia Signora ha fatto un affare?

Per il CIES sì. L’osservatorio calcistico svizzero valuta infatti il texano classe ’98 molto più di quanto lo ha pagato la Juve: dai 50 ai 70 milioni di euro. Ben più contenuta la valutazione di un altro sito specializzato come Transfermarkt, che stima il valore di McKennie in 25 milioni. La verità? È probabile che stia nel mezzo, come sempre, ed è difficile negare che la Juve abbia fatto un affare, a livello economico e non solo: difficilmente, dopo il rendimento offerto dal texano in questa stagione, lo Schalke 04 lo avrebbe fatto partire a questo prezzo.