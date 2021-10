Juve, l'annuncio di Allegri: "Giocano Dybala e Chiesa. Perin in porta e rientra De Ligt"

vedi letture

"Dybala gioca". Massimiliano Allegri annuncia la Joya in campo, nella sfida di domani tra la sua Juventus e il Sassuolo: "Quanto a Dybala, è un calciante. Abbiamo trovato un po' i gol in giro per la squadra, ma credo sia una caratteristica della squadra dividere i gol, avendo venduto uno che ne faceva 30. Gioca Dybala e gioca Chiesa".

La conferenza stampa di Allegri.