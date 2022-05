Juve, nuovo incontro con Rafaela Pimenta: si parlerà di Pogba, ma non solo

La Juventus continua a lavorare al possibile ritorno di Paul Pogba e come riportato da La Gazzetta dello Sport nei prossimi giorni andrà in scena un nuovo incontro con Rafaela Pimenta, la legale che gestisce tutti gli affari dell’agenzia di Mino Raiola. L’accordo c’è già, restano da definire alcuni dettagli economici: in ballo c’è la durata del contratto (3 o 4 anni) e l’ingaggio (stipendio da 7,5 o 8 milioni più bonus per arrivare in doppia cifra). Non si parlerà però solo di Pogba: Moise Kean potrebbe infatti essere riscattato in anticipo per essere ceduto all'estero e inoltre verranno intavolati discorsi anche su Matthijs De Ligt e Luca Pellegrini.