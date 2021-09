Juve, oggi parte la corsa al Napoli: il punto dall’infermeria in vista del tour de force

Sette partite in ventuno giorni. Sono pronte a prendere il via tre settimane di fuoco per la Juventus, accese ancor di più dai passi falsi delle prime due uscite in campionato che la obbligano a ottenere il massimo risultato per rimettersi immediatamente in carreggiata. Cinque partite di campionato (le prime contro due big come Napoli e Milan), due di Champions League con la trasferta di Malmo e l’arrivo del Chelsea all’Allianz Stadium a fine settembre. Sette incontri altamente impegnativi ai quali la Juventus comincia a prepararsi, seppur ancora a ranghi ridottissimi, dalla giornata di oggi quando, nel pomeriggio, dopo due giorni di riposo, i cinque rimasti (Perin, Pinsoglio, Rugani, De Sciglio e Pellegrini) riprenderanno ad allenarsi assieme a qualche giovane di Under 23 e Primavera. Oltre ai cinque succitati, saranno presenti anche i tre infortunati alle prese con i lavori di recupero per tornare a disposizione di Allegri il prima possibile: Ramsey, Kaio Jorge e Arthur.

RAMSEY E KAIO I PRIMI A RIENTRARE, PAZIENZA ARTHUR - Aaron Ramsey è il più vicino di tutti al rientro. Il centrocampista gallese, fermatosi nella gara contro l’Udinese per lesione di basso grado del muscolo grande adduttore della coscia destra, potrebbe già far parte del gruppo che partirà nel pomeriggio di venerdì direzione Napoli. La decisione verrà presa in questi giorni di avvicinamento in base alle risposte che il muscolo del numero 8 darà. Bisognerà aspettare l’inizio del mese di ottobre invece per vedere in campo il neoacquisto Kaio Jorge che è ancora alle prese con la lesione di medio grado del retto femorale della coscia sinistra. Servirà pazienza dunque per vedere le prime gesta del nuovo 21 della Juventus. Tra fine ottobre e inizio novembre è invece atteso il ritorno in campo di Arthur, operatosi a metà luglio per risolvere la calcificazione della membrana interossea della gamba destra, inserito, non casualmente, in lista Champions da Madama. Il recupero infatti procede secondo programma con i giorni di fisioterapia ormai alle spalle e con i carichi di lavoro sempre più in aumento. A breve la corsa sul campo e poi il ritorno alle sedute di gruppo con vista sulla fine del decimo mese dell’anno per l’esordio stagionale.

“CASO” BENTANCUR - Prima partita primo acciacco. Seconda partita secondo acciacco. Non proprio due uscite fortunate per Rodrigo Bentancur con il suo Uruguay: il classe 1997 infatti è stato sostituito in entrambe le sfide ma le ultime sulle sue condizioni non sembrano preoccupare troppo la Vecchia Signora. A rassicurare sullo stato fisico del centrocampista è stato direttamente il c.t. Tabarez: “Il problema è in una zona delicata (l'anca, n.d.r.) ma se si sgonfia e viene curato correttamente non è un problema e si risolve presto. C'è speranza che possa esserci giovedì". Acqua sul fuoco dunque, la Juve lo aspetta per il tour de force settembrino.