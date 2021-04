Juve-Parma, Cuadrado: "In campo con la stessa determinazione dell'ultima partita"

Raggiunto dai microfoni di Juventus TV, Juan Cuadrado ha commentato la partita che questa sera metterà i bianconeri di fronte al Parma: “Penso che dobbiamo scendere in campo con la stessa voglia e la stessa determinazione della partita scorsa. Penso che lo spirito messo in campo sia stato quello giusto, quello di voler fare il risultato e lo dovremo inseguire anche stasera a prescindere da chi andrà in campo. Voglia di riscatto? Molta, penso anche per i compagni. Sappiamo che è importante fare risultato e dobbiamo pensare a questo”.