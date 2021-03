Juve, Pirlo si gode Morata: "È fondamentale per noi, speriamo torni presto al top"

Tra i migliori in campo nel 3-0 sullo Spezia, Alvaro Morata incassa i complimenti di Andrea Pirlo: “È un giocatore fondamentale per noi - dice il tecnico della Juventus a Sky - l'abbiamo preso per le sue caratteristiche: sa giocare per la squadra, attacca la profondità e fa gol. Speriamo possa tornare al top nel più breve tempo possibile".

