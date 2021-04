Juve, quale futuro per Dybala? Se non rinnova, può essere protagonista di un maxi-scambio

Il gol decisivo per la vittoria contro il Napoli, la mano sullo stemma della Juve e il rinnovo che è una questione aperta. Paulo Dybala riscalda il cuore dei bianconeri ma porta con sé anche tanti interrogativi legati al futuro. Come detto, su quello che sarà poche certezze; neanche si capisce bene, in una trattativa complessa, dove inizino le responsabilità della Juventus e dove quelle della Joya. Sul piatto, c’è poi il fatto che Dybala sia uno dei calciatori più interessanti in ottica mercato, guardando all’estate.

Dove può andare Dybala? In una big, semplice. Quasi sicuramente attraverso uno scambio: in un’estate che sarà ancora complicata e fantasiosa, questa formula può anche garantire anche una certa inventiva sotto l’aspetto delle valutazioni. Tutti felici e contenti, quindi. Ci pensa il Barcellona, che ragiona di una vera e propria rivoluzione estiva, con il dichiarato intento di provare a trattenere Leo Messi. Paulo gioca sulla stessa zolla, ma è anche in ottimi rapporti con la Pulce. Il percorso opposto potrebbe farlo Ousmane Dembélé, che vive una situazione contrattuale molto simile. Più difficile la suggestiva ipotesi che porta Griezmann a Torino. C’è poi il Paris Saint-Germain: Leonardo è un estimatore di vecchia data dell’argentino. A Parigi c’è un certo Mauro Icardi, le valutazioni dei rispettivi cartellini non sono così lontane. Infine il Manchester United, altro giro e altra suggestione: quella che rivorrebbe Paul Pogba in bianconero.