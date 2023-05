Juve, resta il giallo a Vlahovic dopo Bergamo. Cartellino nel comunicato del giudice sportivo

C'era grande curiosità nel vedere se il cartellino giallo comminato a Dusan Vlahovic dopo il gol del 2-0 contro l'Atalanta sarebbe stato presente nel comunicato del giudice sportivo, e oggi è arrivata l'ufficialità. L'ammonizione è presente ed è quindi rimasta nella fedina dell'attaccante serbo.

I fatti.

Al momento della rete del raddoppio, in pieno recupero, nella sfida tra i nerazzurri e la Juventus, il centravanti bianconero si era portato il dito alla bocca, per zittire il pubblico di casa, reo di averlo ripetutamente insultato con la parola "zingaro" durante la partita. L'arbitro Doveri aveva per questo ammonito Vlahovic, ma nonostante l'episodio di razzismo il cartellino giallo è rimasto.