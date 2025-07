Juve, rimpiazzare Douglas Luiz ora diventa un'urgenza. Salgono le quotazioni di Amrabat

La Juventus deve riflettere velocemente anche sul centrocampista che rimpiazzerà Douglas Luiz. Una missione d’obbligo - sottolinea Tuttosport - diventata un’urgenza nelle ultime ore. Il primo della lista è sempre Morten Hjulmand (ma il problema - non certo di poco conto - è la clausola da 80 milioni, anche se i portoghesi sono aperti a trattare anche intorno ai 50).

Il piano B più caldo, secondo il quotidiano, resta Yves Bissouma del Tottenham, che però diventerebbe impossibile con l’eventuale arrivo di Molina: lo slot a disposizione per gli extracomunitari è uno solo. In queste ore, però, sono salite le quotazioni di Sofyan Amrabat, attualmente in forza al Fenerbahce. Tudor lo accoglierebbe a braccia aperte, ma non è l’unico in Italia: il marocchino interessa anche all’Atalanta.

Amrabat in Serie A può tornare ad essere un elemento dominante in mezzo al campo e i bianconeri sono stuzzicati dalle caratteristiche dell’ex giocatore della Fiorentina, che festeggerà 29 anni il prossimo 21 agosto.