Juve, se non gioca Vlahovic tocca a Kean-Morata: il punto sui riscatti dei due attaccanti

Dusan Vlahovic sì o no? “Può riposare”, ha detto Allegri del serbo che in un modo o nell’altro sarà comunque protagonista di Fiorentina-Juventus. Magari non dal primo minuto, nel qual caso l’attacco dei bianconeri sarà formato da Moise Kean e Alvaro Morata. Entrambi protagonisti - un gol per il primo, un assist per il secondo - nel recente successo sull’Empoli. Entrambi in cerca di certezze per il futuro.

Kean, riscatto obbligatorio ma futuro in bilico. Rientrato alla base in estate, dall’Everton, per quanto riguarda l’attaccante italiano in realtà non vi sarebbero molti dubbi. La Juve, che nel 2019 lo aveva ceduto al secondo club di Liverpool per 27,5 milioni di euro più 2,5 di bonus, ha già messo nero su bianco tutto: il prestito biennale costerà 7 milioni, di cui 3 per la prima stagione e 4 per la seconda. Il riscatto diventerà obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni nella stagione 2022/2023 e costerà 28 milioni. A meno di non centrare gli obiettivi, tornerà così a essere tutto della Juve. Sennonché, questo campionato non è finora andato nel migliore dei modi: cinque gol in ventinove presenze complessive. Il finale di stagione può dargli lo scatto per la conferma, alla finestra c’è il PSG che già in passato lo ha accolto - con buoni risultati - in prestito dall’Everton.

Morata, a caccia dello sconto. Più articolata l’operazione che ha riportato il centravanti spagnolo a Torino dall’Atlético Madrid. Sempre di prestito biennale trattasi, ma in questo caso la Juventus si è già impegnata con i Colchoneros per 20 milioni di euro: dieci per la prima stagione e dieci per la seconda. Il riscatto, in questo caso, è un diritto e non un obbligo, che a fine stagione costerebbe alle casse bianconere 35 milioni. Una cifra considerata a oggi troppo elevata dalla dirigenza, che lavora con la società spagnola per strappare uno sconto. Farebbe tutti contenti, visto che l’Atletico sembra considerare conclusa l’esperienza di Morata alla corte di Simeone, non particolarmente ansioso di riaverlo a disposizione. Attento a ogni evoluzione c’è il Barcellona: già a gennaio i catalani ci hanno provato, e Morata aveva detto sì per le maggiori garanzie che il club del Camp Nou gli avrebbe offerto. Facile prevedere un ritorno di fiamma estivo, ma anche il Barça sembra giudicare troppi 35 milioni.