Juve, se parte CR7 l'obiettivo numero uno resta Vlahovic: convincere Commisso non sarà facile

L’edizione odierna di Tuttosport torna sull'interesse della Juventus per l'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. Come spiega il quotidiano, nel caso in cui Cristiano Ronaldo dovesse comunicare l’effettiva volontà di lasciare Torino e di trovare una offerta concreta allora la Juventus potrebbe puntare in maniera decisa sull’attaccante viola, che è il primo della lista dei papabili sostituti di CR7 (insieme a Icardi e Gabriel Jesus). Il pressing sul giocatore dovrà essere massiccio, ricorda il quotidiano, anche perché non sarà facile convincere Rocco Commisso ad una nuova cessione proprio ai bianconeri dopo quella di Chiesa.