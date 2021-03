Juventus-Aguero, con l'addio di Dybala (o CR7) può scaldarsi la pista che porta al Kun

La Juventus, secondo Tuttosport, sta temporeggiando nei confronti di un eventuale affondo per Sergio Aguero, svincolato di lusso dopo l'annuncio del suo addio al Manchester City. Costi elevati dell'ingaggio ed età avanzata fanno riflettere, ma qualcosa potrebbe in effetti cambiare nelle prossime settimane.

Se parte uno fra CR7 e Dybala... - Sia per Cristiano Ronaldo che per Paulo Dybala il futuro non è ancora scritto. La Joya, non solo per il fin qui mancato rinnovo di contratto, a fine stagione potrebbe dire addio e proprio in caso di partenza il connazionale Aguero sarebbe il sostituto ideale. Discorso molto simile in caso di addio di CR7 (che libererebbe molto spazio salariale), anche se in questo senso la Juventus non ha avuto indicazioni dal diretto interessato e conta su di lui anche per il prossimo anno.