Juventus, Alex Sandro al 45': "Non possiamo più sbagliare ed è cambiata la nostra mentalità"

Dopo 45 minuti la Juventus è in vantaggio sul Napoli: decide, per ora, Cristiano Ronaldo. All'intervallo Alex Sandro ha analizzato la prima frazione di gioco ai microfoni di Sky Sport: "E' cambiata la mentalità, la voglia, rispetto le ultime partite abbiamo capito che non possiamo più sbagliare. Dobbiamo fare ancora meglio nella ripresa per assicurarci la vittoria".