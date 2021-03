Juventus, Alex Sandro pedina sacrificabile sul mercato per arrivare a Emerson o Paredes

Tante idee per il prossimo mercato. La Juventus si sta già iniziando a muovere per la sessione estiva di trattative. La pandemia impone a non effettuare spese pazze ma piuttosto potrebbero essere diversi i movimenti legati a scambi di giocatori. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Alex Sandro potrebbe essere una pedina sacrificabile e potrebbe essere una chiave per arrivare a Emerson Palmieri del Chelsea oppure a Leandro Paredes del PSG.