Juventus, Allegri sfida il Benfica senza Locatelli e Rabiot. Ma riavrà Di Maria e Szczesny

Tuttosport fa un rapido punto sulle condizioni di alcuni giocatori della Juventus. Detto delle condizioni precarie di Manuel Locatelli e Adrien Rabiot per il centrocampo, per la sfida al Benfica sarà chiamato agli straordinari Leandro Paredes, mentre Allegri potrà comunque contare sui rientri di Wojciech Szczesny in porta e Angel Di Maria in attacco. Ancora out i lungodegenti Pogba, Chiesa, Kaio Jorge e Ake.