Juventus, Allegri su Spalletti: "Non è successo niente. Solo un bisticcio tra toscani"

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di domani in Champions contro il Malmoe:

Può essere la partita svolta?

"È una partita importante e sono anche un po' emozionato di tornare in Champions. Sappiamo che è una partita difficile, loro sono una squadra fisica. Giocato domani vedremo di raddrizzare il campionato anche se ci vorrà un po' di tempo. Ma lo raddrizzeremo".

Cosa manca in questo momento?

"Bisogna rimanere sereni perché abbiamo fatto delle buone partite a tratti però abbiamo pagato a caro prezzo degli errori individuali che ci possono stare. Se mi avessero detto che sarebbero arrivati così tutti insieme no, ma bisogna comunque raddrizzarli. Non è che se avevano 9 punti avremmo ammazzato il campionato. Non ci sarà una squadra che lo ammazzerà e bisogna lavorare per rientrare entro un mese e mezzo nelle posizioni di testa".

Come stanno Chiesa e Bernardeschi?

"Bernardeschi ha subito un colpo in partita e non riusciva a calciare per il dolore al ginocchio. Chiesa non era tranquillo e anziché rischiare di perderli per un mese ho preferito lasciarli fuori".

Vi siete chiariti con Spalletti

"Con Luciano bisticciamo da toscani ma non è successo assolutamente niente".