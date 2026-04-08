Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus, altro stop per Vlahovic: Di Gregorio si riprende la maglia da titolare

Juventus, altro stop per Vlahovic: Di Gregorio si riprende la maglia da titolare TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus è subito tornata alla Continassa per allenarsi in vista della gara contro l’Atalanta. Ma ieri è stata una giornata in cui lo staff medico bianconero ha dovuto concentrarsi sulle condizioni di Dusan Vlahovic e Mattia Perin, usciti malconci dalla gara contro il Genoa. Il numero 1 bianconero ha potuto tirare un sospiro di sollievo dopo i controlli al JMedical, visto che non ha riportato nessuna lesione muscolare. Adesso le condizioni di Perin verranno monitorate quotidianamente per capire se potrà esserci per la gara contro l’Atalanta. Mentre per Dusan Vlahovic gli esami strumentali hanno messo in evidenza una lesione di basso grado al soleo. Dunque, il bomber serbo dovrà fare i conti con un nuovo stop che lo terrà lontano dal campo per circa un mesetto. Vlahovic salterà certamente le gare contro Atalanta, Bologna e Milan. Per quanto riguarda Adzic, invece, non ci sono sostanziali novità e sta però seguendo il percorso di riabilitazione dopo l’infortunio patito in nazionale.

McKennie uomo indispensabile per Spalletti.
Weston McKennie, contro il Genoa, ha segnato un gol preziosissimo per la Juventus nella corsa Champions. L’americano ha chiuso un’azione meravigliosa nella quale è stato protagonista con Cambiaso e Conceicao. McKennie ha fallito anche due occasioni molto ghiotte, ma ha dato come sempre un contributo fondamentale. Tant’è che Spalletti, nel dopo gara, lo ha elogiato accostandolo a De Rossi. L’americano, così come l’ex centrocampista romanista, è uno di quei giocatori in grado di fare un po’ tutto e questa caratteristica piace molto al tecnico di Certaldo. Spalletti ha anche sottolineato che McKennie, rispetto a De Rossi, ha più dinamicità ed è molto bravo in attacco e sa giocare spalle alla porta. L’allenatore della Juventus fatica a fare a meno del suo numero 22, ma a Bergamo sarà costretto a rinunciare a lui poiché sarà squalificato. Perciò durante la settimana, Spalletti valuterà chi far giocare al suo posto: l’opzione più probabile potrebbe essere Holm, visto che ultimamente McKennie sta facendo l’esterno destro. Di certo, però, la sua sarà un’assenza pesante, visto che fino ad ora l’americano ha segnato 9 gol tra campionato e Champions League e ha fornito anche 7 assist.

La rinascita di Di Gregorio.
Dopo la gara contro il Como dello scorso 21 febbraio, Luciano Spalletti ha dovuto decidere di concedere un po’ di riposo a Michele Di Gregorio. Il portiere ex Monza arrivava da una serie di errori che erano costati diversi punti ai bianconeri. Dal 21 febbraio in poi il titolare è stato Mattia Perin. Ma contro il Genoa, a fine primo tempo, il numero 1 bianconero è stato costretto ad uscire per un fastidio muscolare. Di Gregorio così è tornato in campo dopo circa un mese e mezzo e si è ripresentato alla grande. L’estremo difensore della Juventus ha parato il rigore concesso da Massa al Genoa e con una doppia super parata ha salvato la sua porta. Di Gregorio ha patito molto le critiche, ma in questo periodo ne ha fatto tesoro, ha lavorato duramente e alla prima occasione utile si è ripreso la scena. Infatti, Spalletti, dopo la gara contro il Genoa, ha confermato che il numero 16 juventino si è ripreso la titolarità. Di Gregorio, in occasione del rigore parato a Martin, ha potuto contare anche sul lavoro del preparatore dei portieri Orsini, che ha preso un foglietto dove gli ha appuntato tutte le possibili soluzioni dei rigoristi rossoblù. Le sue indicazioni sono state portate da Pinsoglio che, durante il check VAR, ha fatto una corsa verso la porta per consegnare il tutto al numero 16 bianconero. Il lavoro di squadra ha pagato e ha portato i frutti sperati, ma è stato molto bello anche l’abbraccio della squadra a Di Gregorio. Capitan Locatelli, Thuram e Cambiaso lo hanno stretto forte a loro e poi è arrivato il resto del gruppo. Di Gregorio è molto amato dai compagni, che hanno fatto scudo intorno a lui e lo hanno celebrato come meritava, visto che sapevano quanto fosse stato difficile per lui l’ultimo periodo.

Articoli correlati
Al Ittihad, Sergio Conceicao è nel mirino della critica. Okan Buruk in lista Al Ittihad, Sergio Conceicao è nel mirino della critica. Okan Buruk in lista
Beneforti: "Lucescu voleva morire sulla panchina di uno stadio, non di un parco" Beneforti: "Lucescu voleva morire sulla panchina di uno stadio, non di un parco"
Quanto guadagnava Conte in Nazionale nel 2016. E chi aiutò la FIGC a pagarlo Quanto guadagnava Conte in Nazionale nel 2016. E chi aiutò la FIGC a pagarlo
Altre notizie Serie A
Beneforti: "Lucescu voleva morire sulla panchina di uno stadio, non di un parco" Esclusiva TMWBeneforti: "Lucescu voleva morire sulla panchina di uno stadio, non di un parco"
Fiorentina, rifinitura pre Crystal Palace: Kean a parte. Recuperati Mandragora e... TMWFiorentina, rifinitura pre Crystal Palace: Kean a parte. Recuperati Mandragora e Dodo
Quanto guadagnava Conte in Nazionale nel 2016. E chi aiutò la FIGC a pagarlo TMWQuanto guadagnava Conte in Nazionale nel 2016. E chi aiutò la FIGC a pagarlo
Altafini: "Non capisco le critiche ad Allegri. Per l'attacco del Milan mi piace Kean"... Altafini: "Non capisco le critiche ad Allegri. Per l'attacco del Milan mi piace Kean"
Giannini è sicuro: "Roma, cinque titolari per colmare il gap. E continuerei con Gasperini"... Giannini è sicuro: "Roma, cinque titolari per colmare il gap. E continuerei con Gasperini"
Juventus, ci siamo per il rinnovo di Spalletti: fra domani e venerdì la firma. I... Juventus, ci siamo per il rinnovo di Spalletti: fra domani e venerdì la firma. I dettagli
Mkhitaryan ricorda Lucescu: "Il mio cuore piange, il calcio ha perso un vero visionario"... Mkhitaryan ricorda Lucescu: "Il mio cuore piange, il calcio ha perso un vero visionario"
Anche Milan e Udinese si uniscono ai club di Serie A nel ricordo di Mircea Lucescu... Anche Milan e Udinese si uniscono ai club di Serie A nel ricordo di Mircea Lucescu
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: il limite non è in panchina. Inter: il singolare obbligo di Chivu. Napoli: la strategia “azzurra” di Conte. Como: il male (al contrario) del calcio italiano. E il simbolo Insigne
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il calcio saluta Lucescu: minuto di silenzio nelle gare di Champions, Europa e Conference League
Immagine top news n.1 Roma, parte la ricostruzione dei Friedkin: tutti i possibili addii
Immagine top news n.2 Si è spento a 80 anni Mircea Lucescu, un tecnico innovatore e vincente
Immagine top news n.3 Addio Lucescu, maestro innovatore. Portò in Italia nuove tecniche, trionfò all'estero
Immagine top news n.4 È morto Mircea Lucescu. L'ex allenatore di Inter, Galatasaray e Brescia aveva 80 anni
Immagine top news n.5 Un candidato in meno per l'Italia. Carlo Ancelotti rinnova col Brasile fino al 2030, tutti i dettagli
Immagine top news n.6 La Champions che verrà: proiezione 2026/27. Ecco le prime 3 qualificate alla League Phase
Immagine top news n.7 Tonolini a Open VAR: "Regolare il gol di Bremer, contatto con Colombo fortuito e non punibile"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Goretzka e Kompany: serve il coraggio di osare per le italiane. Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Il Napoli riscatterà Alisson Santos. Bravo Manna, anche per Giovane". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Juve, il sogno resta Tonali ma l'occasione può essere Goretzka. Pressing su Kolo Muani
Immagine news podcast n.3 "Perché gli illustri a scadenza sono un'opportunità per la A". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Il Barcellona ha scelto Bastoni. La richiesta dell'Inter e il punto sui possibili sostituti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Jeda: "Italia, punta sui settori giovanili. Cagliari, ora la partita della vita"
Immagine news Serie A n.2 Franco Piantanida: "In Italia non si accetta più il rischio di perdere"
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Scudetto ancora aperto? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 1903-2026: buon compleanno Hellas Verona! 123 anni di gloria e una sofferenza che non spaventa
Immagine news Serie A n.2 Beneforti: "Lucescu voleva morire sulla panchina di uno stadio, non di un parco"
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, rifinitura pre Crystal Palace: Kean a parte. Recuperati Mandragora e Dodo
Immagine news Serie A n.4 Quanto guadagnava Conte in Nazionale nel 2016. E chi aiutò la FIGC a pagarlo
Immagine news Serie A n.5 Altafini: "Non capisco le critiche ad Allegri. Per l'attacco del Milan mi piace Kean"
Immagine news Serie A n.6 Giannini è sicuro: "Roma, cinque titolari per colmare il gap. E continuerei con Gasperini"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 11 squadre in 9 punti: la volata salvezza. Tre scontri diretti nel prossimo weekend
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Tey verso il controllo totale: Manfredi pronto a cedere le quote a zero
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Sebastiani: "Questa squadra si merita la salvezza. In campo col sangue agli occhi"
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro fra spettacolo ed errori, Pontisso: "Ce la giochiamo con chiunque"
Immagine news Serie B n.5 Le mani di Martinelli sulla Sampdoria: il 2006 chiude la porta, 5 clean sheet su 11 gare
Immagine news Serie B n.6 Classifica assistman Serie B 2025/2026: Calò stabile in vetta. Palumbo insegue
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lumezzane, Pesce sui rinnovi: “Valutazioni in corso, presto un confronto con squadra e mister”
Immagine news Serie C n.2 Pineto, Baggi: “La nostra forza è il gruppo. Playoff? Sarebbe bello scrivere la storia”
Immagine news Serie C n.3 Carpi, Bonzanini: “Salvarsi è una medaglia. Serie C competitiva, serve riforma strutturale”
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, Stuckler pensa al Mondiale: "Se mi chiamasse l'Iran sarei pronto"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, oggi in campo le tre Under 23: avevano saltato la 34ª giornata per i nazionali
Immagine news Serie C n.6 La Top 11 del Girone C di Serie C: Di Paolo segna due gol da fenomeno
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Juventus Genoa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Milan, al Maradona si decide l'anti-Inter
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Roma
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Top11 della Serie A Women: tanta Juve e ci sono due prossime 'avversarie' dell'Italia
Immagine news Calcio femminile n.2 Paura per Di Guglielmo in Bay FC-Washington Spirit. La terzina rassicura sulle sue condizioni
Immagine news Calcio femminile n.3 Un'altra Italia alla caccia di un Mondiale: Serbia e Danimarca sulla strada delle Azzurre
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, Annika Paz: "Ho trovato un gruppo forte, mi diverto in campo"
Immagine news Calcio femminile n.5 Massimino e la convocazione con l'Italia: "Non ho realizzato subito. Sogno il Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.6 La fine di un incubo: Prugna torna in campo col Parma dopo 14 mesi di stop
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Luigi Garzya, il difensore capace di "dividere" e "unire" Lecce e Bari Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…