Juventus, Bernardeschi dà priorità ai bianconeri. Attese novità nei prossimi giorni

vedi letture

Federico Bernardeschi ha dato priorità alla permanenza alla Juventus, con cui è in scadenza di contratto e prima di prendere in considerazione qualunque altra offerta aspetterà le mosse del club bianconero. I contatti con il suo agente Pastorello, riferisce Tuttosport, sono costanti, ma solo nei prossimi giorni Cherubini e Arrivabene prenderanno una posizione chiara in merito. Al momento nessuno si sbilancia sulla permanenza così come sull'addio con il classe '94 che resta in fiduciosa attesa con la speranza di poter continuare l'avventura in Piemonte.