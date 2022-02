Juventus, Bernardeschi offerto a Inter e Milan ma i due club sono scettici sull'ingaggio

Il futuro di Federico Bernardeschi potrebbe essere lontano dalla Juventus. Il contratto dell'esterno bianconero è in scadenza il prossimo 30 giugno, il rinnovo non è ancora arrivato e per questo motivo il giocatore si sta guardando intorno. Secondo quanto riportato da Il Giornale il classe 1994 è stato offerto anche a Inter e Milan ma entrambi i club restano scettici a causa delle richieste di ingaggio che si aggirano attorno ai 4.5 milioni netti all'anno.