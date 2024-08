Juventus, Cabal: "Motta mi insegnerà tanto. Centrale o terzino? Non faccio differenze"

Giornata importante in casa Juventus, visto che è stato presentato uno dei colpo portati a termine da Cristiano Giuntoli per la compagna acquisti ovvero Juan Cabal. Il difensore prelevato dal Verona ha parlato così in conferenza stampa, toccando vari punti tra cui le prime impressioni sulla guida tecnica bianconera e il ruolo che predilige sul campo. Di seguito le dichiarazioni del colombiano, riportate da Bianconeranews.it.

Che impressioni ti ha fatto Thiago Motta?

"Mi ha detto innanzitutto di godermela e continuare ad essere me stesso, ma lavorare per cercare d diventare un giocatore migliore. È stato un grande giocatore e sono certo che mi insegnerà tanto".

Preferisci giocare terzino o sulla fascia?

"Tra i giocatori che ammiravo da piccolo c'è Marcelo, il terzino del Brasile, me negli anni ne ho seguiti tanti per imparare da loro. Sul ruolo in difesa non faccio differenze, mi piacciono entrambi".

Baroni su di te ha detto: "Mi piacerebbe che credesse in sé stesso quanto io credo in lui". Dopo la firma con la Juve la tua autostima è migliorata?

"Ho sempre avuto autostima, perché se non credi in te stesso certo non possono farlo gli altri. Certo in Italia sono cresciuto molto e adesso conosco bene il calcio della Serie A"