Juventus, Chiesa: "Bravi a trovare il gol nel primo tempo, nella ripresa più spazi"

Terzo gol in stagione per Federico Chiesa, queste le parole ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro l'Udinese. "Nel primo tempo l'Udinese è stato bravo a chiudersi, siamo stati bravi a trovare il gol del vantaggio e nel secondo tempo loro si sono aperti e siamo stati cinici e vogliosi di portare a casa tre punti. Ogni volta scendo in campo per dare il massimo, ogni giorno in allenamento capisco sempre di più e poi porto tutto in campo".

In quale posizione del campo puoi sviluppare il tuo potenziale?

"Sul fatto del posizionamento in campo lo decide il mister, dove vuole che giochi devo farmi trovare pronto. Io gioco da esterno perché il mister mi vuole lì".

Ti esalti maggiormente con Dybala o con Morata?

"Dipende dalle dinamiche di gioco, nel secondo tempo ci sono stati gli spazi per attaccare alle spalle rispetto al primo tempo. Sono grandissimi attaccanti ed è fantastico giocare con loro due. Come sanno giocare loro dal niente possono crearti l'occasione vincente".