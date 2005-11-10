Juventus, Conceiçao: "Dobbiamo superare Cagliari e farlo dimostrando di essere forti"

L'attaccante della Juventus Francisco Conceicao ha parlato a Sky Sport soffermandosi sulla sfida di domani col Celta Vigo, iniziando dalle sue condizioni dopo le tante partite giocate: "Sono pronto per aiutare la squadra, fra club e Nazionale ho giocato tanto ma è bello giocare col Portogallo. Abbiamo recuperato bene e siamo pronti".

Spalletti vi ha chiesto di andarvi a prendere la vittoria…

"Sono dettagli che fanno la differenza. Una partita dove stai sempre nell'ultimo terzo di campo a giocare, crei occasioni ma perdi punti deve far riflettere. Ne abbiamo parlato e dobbiamo fare meglio".

Che partita sarà col Celta?

"Una squadra che lo scorso anno ha fatto benissimo. I risultati non sono in linea con la qualità dei giocatori, ma questo non è il campionato, siamo in Europa e vorranno dimostrare. Vogliamo essere all'altezza".

Avete superato Cagliari?

"Dobbiamo superarlo, siamo una grande squadra come la Juventus. Non stiamo bene ma questo ci deve dare più forza per dimostrare che siamo forti".