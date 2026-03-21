Live TMW Juventus, Conceicao: "Siamo delusi. Noi vogliamo stare nelle prime quattro"

Francisco Conceição, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro il Sassuolo. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole del giocatore bianconero.

Cosa vi manca per essere più concreti?

"Vlahovic e Milik ci aiuteranno e con loro siamo più forti. Oggi è mancato il secondo gol, però abbiamo avuto tante possibilità ma oggi è andata così. Siamo delusi e dobbiamo lavorare per dare tante gioie hai tifosi perchè vogliamo stare lì".

C'è qualcosa di positivo in questa serata?

Abbiamo avuto tante opportunità e riusciamo a creare tante occasioni ed è solo mancato il secondo gol. Tutta la partita la squadra voleva vincerla ma non siamo riusciti, la strada è lunga e abbiamo tante partite da fare e da vincere".

Che clima c'è nello spogliatoio?

"Siamo tutti delusi, sappiamo che vincere è troppo importante. A volte non serve parlare per far capire la delusione ma questo deve darci forza per vincere le partite che mancano e andiamo fino alla fine, vogliamo stare nelle prime quattro".

Termina la conferenza stampa di Francisco Conceição