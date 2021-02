Juventus, Danilo: "Ottima stagione finora, siamo in corsa in tutte le competizioni"

Ospite di UEFA.com, il laterale brasiliano della Juventus Danilo analizza così il rendimento della Juventus di quest'anno, minimizzando il distacco di 10 punti dalla vetta della classifica in Serie A: "Penso sia stata positiva finora e guardiamo con ottimismo al futuro. Siamo in corsa in tutte le competizioni. Ci siamo qualificati come primi in un gruppo in cui c'era il Barcellona, il che non è un'impresa da poco. Abbiamo vinto 3-0 in trasferta e abbiamo fatto una grande prestazione. Pirlo tecnico duttile? Penso che questo sia il futuro del calcio. Non siamo molto lontani da questa svolta. Io sostengo sempre che il calcio sia molto più di semplici ruoli in campo. È il momento in cui finisci un movimento a determinare la tua posizione in campo. L'uso dello spazio e del tempo in campo è ciò che determina la tua posizione".