Juventus, Danilo su Alex Sandro: "A volte mi arrabbio perché non mi fa mai rifiatare"

vedi letture

Ospite di UEFA.com, il laterale brasiliano della Juventus Danilo parla del suo rapporto con Alex Sandro, suo compagno in bianconero e in Nazionale brasiliana, ma prima ancora anche al Porto: "Ti racconto un segreto. Spesso, lui ha la palla, sta avanzando e io gli dico: 'Passala adesso!', oppure: 'Crossa ora!', ma è vero anche il contrario. A volte gli dico di passarla o di non andare al massimo, ma a lui piace dribblare e andare sempre al 100%, e mi arrabbio un po' con lui perché non mi dà tregua e non posso rifiatare durante l'allenamento".