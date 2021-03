Juventus, dentro o fuori: certe notti di Cristiano Ronaldo. I numeri pazzeschi in Champions

E' il giorno del dentro o fuori per la Juventus in Champions League. Riuscirà la Vecchia Signora a ribaltare i conti contro il Porto o finirà ancora una volta sul banco degli imputati per essere uscita, da favorita, nella corsa al sogno europeo? Una giornata decisiva, la più importante della carriera di Andrea Pirlo allenatore e una delle più pesanti per la recente storia bianconera. Seguila live su Tuttomercatoweb.com.

Cristiano Ronaldo ha giocato 175 partite in Champions League segnando la bellezza di 134 gol. Un ruolino di marcia strabiliante, che gli ha permesso di vincere per ben 5 volte il massimo alloro continentale, 4 con il Real Madrid e 1 con il Manchester United. Coi Blancos è sempre andato, tranne nei primi due anni, in doppia cifra in Champions mentre con la Juventus, complici anche le uscite premature, ha segnato per ora 6 e 4 gol nelle due stagioni europee. In questa altrettanti, ma in soli 450' ed è anche la stagione, insieme a quelle 2003/04 e 2009/10, in cui per ora ha giocato di meno. Lo attendono però 90' da urlo contro il Porto, per ribaltare la gara d'andata dove è stato un vero e proprio fantasma.

Ronaldo con la Juventus in Champions Nel primo anno, ha atteso la terza gara giocata per segnare ma nel ko contro lo United. Fase a gironi a secco per il resto, poi 3 reti nel 3-0 allo Stadium contro l'Atletico Madrid. A nulla poi sono valse le marcature ai quarti contro l'Ajax, una all'andata e una al ritorno. La scorsa stagione, due reti, entrambe contro il Bayer Leverkusen, una all'andata e una al ritorno, nella fase a gironi. Doppietta invece nell'inutile 2-1 casalingo degli ottavi di ritorno contro il Lione. In questa stagione out per due gare per il Covid, ha saltato l'appuntamento col gol soltanto contro il Ferencvaros nel 4-1 ungherese e all'andata col Porto, timbrando contro i magiari e contro la Dinamo Kiev a Torino e due volte nel 3-0 di Barcellona.