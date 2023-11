Juventus, dicembre mese chiave per il rinnovo di Vlahovic: la trattativa non è semplice

vedi letture

In queste settimane la Juventus e Dusan Vlahovic non hanno mai interrotto la trattativa per il rinnovo di contratto del serbo. La volontà delle parti è quella di trovare una quadra, ma, considerate le cifre in gioco, non sarà semplicissimo. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, dicembre potrebbe essere il mese chiave.

Ai bianconeri converrebbe spalmare l'ingaggio, ma è chiaro che la proposta non può essere al ribasso perché l'attaccante non accetterebbe. L'ipotesi più probabile è lo slittamento dei bonus alla stagione conclusiva del nuovo accordo, che sarà il 2026-2027 se il prolungamento sarà di un anno, oppure il biennio 2026-2028 in caso di rinnovo di due anni. Possibile anche un'aggiunta di una clausola rescissoria. Il classe 2000 sa già che senza intesa in estate dovrà dire addio alla Vecchia Signora.