Juventus, Dybala fra campo e contratto: per il rinnovo decide...la Champions

Tra presente e futuro. La situazione di Paulo Dybala è più che mai incerta. In campo l’attaccante della Juventus, fermo a quota 99 reti con la maglia bianconera, cerca la tripla cifra mentre fuori la parola più ricorrente è “rinnovo”. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il contratto della Joya andrà in scadenza del 2022 e, in caso di qualificazione alla prossima Champions, il club potrà decidere di investire sul futuro. In caso contrario le possibilità di un’offerta competitiva scenderebbero.